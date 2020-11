В Российские сёла направят сотни миллиардов рублей

Члены «Единой России» совместно с Кабинетом министров собираются изыскать дополнительные деньги на возведение школ, детсадов и домов культуры на селе. На особом контроле стоят вопросы газификации и проведения интернета.

В 2020 году в РФ заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». Единороссы принимали в разработке документа самое непосредственное участие. Проблему финансирования программы партия и правительство начнут решать весной 2021 года. Дмитрий Медведев назвал данный вопрос приоритетным. Об этом информирует mk.ru. Развитие села предусматривает строительство школ, детсадов, дворцов культуры и стадионов. Не забудут власти и о проведении доступного интернета. Программам «Земский учитель» и «Земский доктор» уделят особое внимание. У «Единой России» уже готовы поправки ко второму чтению бюджета. На эти цели в будущем году направят порядка 210 миллиардов рублей. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что сегодня надо создать для жителей сел и городов одинаковые возможности для саморазвития. «Решение этой задачи невозможно без обеспечения достойного уровня сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций — все эти сферы в зоне особого внимания «Единой России»», - подчеркнул собеседник издания. Турчак добавил, что партия предлагает направить примерно два миллиарда рублей на приобретение мобильных медицинских комплексов для населенных пунктов с числом жителей менее 100 человек. Люди смогут вовремя проходить медобследования и сдавать нужные анализы. В 2021 году такую помощь предоставят 24 субъектам РФ. В своих поправках к проекту бюджета единороссы предусмотрели возведение свыше 300 ДК. В стране переоснастят где-то 1000 дворцов культуры и создадут спортивные площадки в 900 сельских школах. В следующем году «Единая Россия», Министерство строительства и Министерство сельского хозяйства соберут заявки на возведение новых объектов. Последние под своей крышей объединят сразу ряд заведений. Речь идет об администрациях, школах, детских садах, библиотеках и многом другом. Сайт «Единой России» сообщает, что «Газпром» и правительство решат вопрос газификации сел. «Ключевое — это определить единого оператора газификации, ответственного за бесплатное доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до домовладений», - резюмировал Андрей Турчак. В Свердловской области с 2008 года реализуется региональный партийный проект «Уральская деревня», который включает 14 направлений. О проекте рассказала его координатор Елена Трескова. «Ежегодно на реализацию проекта «Уральская деревня» выделяется до шести миллиардов рублей. В разработке направлений принимали активное участие жители сельских территорий, и поэтому его по праву можно назвать «народным». Основная цель - гармоничное развитие сельских территорий. Здесь наряду с развитием агропромышленного комплекса предусмотрено строительство и ремонт объектов социальной сферы, сельских дорог, газификация, водоснабжение водоотведение, вывоз ТБО». Она отметила, что в регионе разработаны и действуют областные законы: «О государственной поддержке агропромышленного комплекса» и «О продовольственной безопасности», которые являются хорошей базой для получения высоких результатов АПК. Сегодня уровень самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области в % от фактического потребления составляет: по молоку и молочной продукции – 70%; по мясу и мясным продуктам – 58%.

