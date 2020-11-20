В Российские сёла направят сотни миллиардов рублей

«Ежегодно на реализацию проекта «Уральская деревня» выделяется до шести миллиардов рублей. В разработке направлений принимали активное участие жители сельских территорий, и поэтому его по праву можно назвать «народным». Основная цель - гармоничное развитие сельских территорий. Здесь наряду с развитием агропромышленного комплекса предусмотрено строительство и ремонт объектов социальной сферы, сельских дорог, газификация, водоснабжение водоотведение, вывоз ТБО».