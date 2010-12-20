Компания «Деловой стиль» подвела итоги акции «Облигация»
Компания «Деловой стиль» провела крупномасштабную акцию «Облигацию». По итогам акции компания из Узбекистана выиграла автомобиль, еще 6 компаний – путевки в Прагу.
Акция для клиентов и покупателей компании «Деловой стиль» и сетимагазинов «GROSS HAUS»продолжалась с 1 апреля по 30 сентября этогогода.В акции участвовали клиенты компании «Деловой стиль» со всей России истран ближнего зарубежья.
Вся акция, начиная с оформления лотерейных билетов и заканчивая итоговымпраздником, была выдержана в едином стиле романов Ильфа и Петрова.
По итогам «Облигации» компания из Узбекистана выиграла автомобиль.Накануне в центральном офисе «Делового стиля» директор компании АндрейГеймбух вручил победителю сертификат на получение автомобиля.
Еще 3 компании из Перми и по одной из Екатеринбурга, Нижнего Тагила иЮжно-Сахалинска выиграли путёвки в Прагу. 8 дней клиенты и партнерыкомпании провели в одной из самых красивых европейских столиц!
Помимо автомобиля и путевок, по итогам акции были разыграны и другиеценные призы. Таким образом компания «Деловой стиль» отблагодарила засотрудничество своих партнеров.
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