Компания «Деловой стиль» подвела итоги акции «Облигация»

Акция для клиентов и покупателей компании «Деловой стиль» и сетимагазинов «GROSS HAUS»продолжалась с 1 апреля по 30 сентября этогогода.В акции участвовали клиенты компании «Деловой стиль» со всей России истран ближнего зарубежья.

Вся акция, начиная с оформления лотерейных билетов и заканчивая итоговымпраздником, была выдержана в едином стиле романов Ильфа и Петрова.

По итогам «Облигации» компания из Узбекистана выиграла автомобиль.Накануне в центральном офисе «Делового стиля» директор компании АндрейГеймбух вручил победителю сертификат на получение автомобиля.

Еще 3 компании из Перми и по одной из Екатеринбурга, Нижнего Тагила иЮжно-Сахалинска выиграли путёвки в Прагу. 8 дней клиенты и партнерыкомпании провели в одной из самых красивых европейских столиц!

Помимо автомобиля и путевок, по итогам акции были разыграны и другиеценные призы. Таким образом компания «Деловой стиль» отблагодарила засотрудничество своих партнеров.