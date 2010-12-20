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На пикет против повышения тарифов ЖКХ коммунисты Нижнего Тагила выйдут в январе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На пикет против повышения тарифов ЖКХ коммунисты Нижнего Тагила выйдут в январе

20 декабря 2010, 18:38ОбществоАнка
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