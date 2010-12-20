На пикет против повышения тарифов ЖКХ коммунисты Нижнего Тагила выйдут в январе
20 декабря 2010, 18:38ОбществоАнка
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Как сообщает Накануне.Ру, Свердловские коммунисты в Екатеринбурге в эти дни проводят пикеты против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Акции продолжаться и завтра. Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» первый секретарь горкома КПРФ Ариадна Мороча, члены нижнетагильского отделения компартии только готовятся выйти на улицы с протестом. В нашем городе пикеты, как ожидается, пройдут в январе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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