Помочь разыскать родственников жителя Нижнего Тагила, погибшего в годы ВОВ, просят поисковики

Прочитать удалось только один смертный медальон. Он принадлежал Чукрееву Ефиму Егоровичу, 1917 года рождения, призванному на фронт 24-го июня 1941-го года нижнетагильским райвоенкоматом. Домашний адрес: Тагилстрой, Центральный поселок, дом 20, квартира 2. В медальон вписана жена: Чукреева Мария Игнатьевна. После войны – в 50-е годы прошлого века, она пыталась узнать фронтовую судьбу мужа. Для этого Мария Игнатьевна писала запрос на розыск, который сохранился в архивах Минобороны. И тогда она сообщала, что семья погибшего фронтовика Чукреева Ефима Егоровича перебралась в Невьянск. Если вам известны эти имена, позвоните в редакцию Радио «Маяк - Нижний Тагил» по телефону 96-00-20. Семье поисковики передадут бесценные реликвии.