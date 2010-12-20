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Помочь разыскать родственников жителя Нижнего Тагила, погибшего в годы ВОВ, просят поисковики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Помочь разыскать родственников жителя Нижнего Тагила, погибшего в годы ВОВ, просят поисковики

20 декабря 2010, 19:00ОбществоАнка
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