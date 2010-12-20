Ставки по кредитам в 2011 году могут повыситься

По его словам, в следующем году какого-либо понижения ставок - как привлечения, так и размещения всех средств, которое было характерно для текущего года, - не ожидается. «Мы ждем определенной даже коррекции, небольшого повышения - возможно. Здесь нет уверенности. У нас нет каких-то внутренних намерений повышать ставки, но если рынок будет меняться, безусловно, банки на это среагируют», - сказал Владимир Черкашин.