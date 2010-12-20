Ставки по кредитам в 2011 году могут повыситься
20 декабря 2010, 18:28ОбществоАнка
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Процентные ставки по банковским кредитам в 2011 году может ожидать коррекция в сторону увеличения, считает председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин.
По его словам, в следующем году какого-либо понижения ставок - как привлечения, так и размещения всех средств, которое было характерно для текущего года, - не ожидается. «Мы ждем определенной даже коррекции, небольшого повышения - возможно. Здесь нет уверенности. У нас нет каких-то внутренних намерений повышать ставки, но если рынок будет меняться, безусловно, банки на это среагируют», - сказал Владимир Черкашин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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