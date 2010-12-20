Циклон, который засыплет снегом Нижний Тагил, сейчас зарождается над Прагой
20 декабря 2010, 18:56ОбществоАнка
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По прогнозу синоптиков Свердловского Гидрометцентра , передышка в холодах ждёт тагильчан в ближайшие дни.
К среде Нижний Тагил накроет циклон, который принёсёт тёплый воздух и умеренные снегопады. Скорее всего, этот воздушный поток – отголосок той самой Петры, которая занесла снегом Европу, объясняет главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.В среду днём в Нижнем Тагиле будет 10-12 градусов ниже ноля. Но потепление будет недолгим. 24, 25 и 26-го декабря температура снова опустится. Но на этот раз не так существенно – до -22-х - -27-ми градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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