Циклон, который засыплет снегом Нижний Тагил, сейчас зарождается над Прагой

К среде Нижний Тагил накроет циклон, который принёсёт тёплый воздух и умеренные снегопады. Скорее всего, этот воздушный поток – отголосок той самой Петры, которая занесла снегом Европу, объясняет главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.В среду днём в Нижнем Тагиле будет 10-12 градусов ниже ноля. Но потепление будет недолгим. 24, 25 и 26-го декабря температура снова опустится. Но на этот раз не так существенно – до -22-х - -27-ми градусов.