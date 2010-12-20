В Нижнем Тагиле пенсии и другие выплаты за январь выплатят досрочно
20 декабря 2010, 11:31ОбществоОльга
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В связи с предстоящими в январе 2011 года праздничными днями доставка пенсий и других социальных выплат за декабрь месяц завершится доставочными организациями досрочно 22 декабря.
Как сообщает ntagil.orgсо ссылкой на управление пенсионного фонда,выплата пенсии за 1, 2 января 2011 года будет производиться 27 декабря2010 года. С 3 января 2011 года доставочные организации осуществятвыплату пенсии по графику.
Всю необходимую информацию можно получить в Управлении Пенсионного фондаРФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе по телефонам: 42-03-37,48-12-77.
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