Нижнетагильский Центр занятости проводит ярмарку вакансий

Ярмарка пойдет 21 декабря с 9.00 до 12.00 по адресу: ул. Газетная. 45а.Специалисты службы занятости проконсультируют посетителей ярмарки повопросам поиска работы или сотрудников.

По данным Департамента государственной службы занятости населенияСвердловской области, численность граждан, обратившихся вНижнетагильский центр занятости за 11 месяцев, составила 11 634человека. Из них 9297 тагильчан устроились на работу.