Нижнетагильский Центр занятости проводит ярмарку вакансий
20 декабря 2011, 15:51Общество
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«Нижнетагильский Центр занятости» приглашает всех желающих принять участие в ярмарке вакансий ученических и рабочих мест.
Ярмарка пойдет 21 декабря с 9.00 до 12.00 по адресу: ул. Газетная. 45а.Специалисты службы занятости проконсультируют посетителей ярмарки повопросам поиска работы или сотрудников.
По данным Департамента государственной службы занятости населенияСвердловской области, численность граждан, обратившихся вНижнетагильский центр занятости за 11 месяцев, составила 11 634человека. Из них 9297 тагильчан устроились на работу.
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