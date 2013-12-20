Нижний Тагил подписал соглашение о сотрудничестве с Банком Москвы

Соглашение о сотрудничестве, подписанное главами Банка Москвы и администрации Нижнего Тагила, определяет основы взаимодействия при финансировании социально-экономического развития города. Как сообщает пресс-служба тагильской мэрии, подписанию документа предшествовала большая работа.

Сергей Носов выразил надежду, что новый партнер примет участие в конкурсе на инвестирование строительства и реконструкции мостов и инженерной инфраструктуры города. Также он посоветовал банку самому предложить различные варианты кредитования жилищного строительства. Стороны также намерены сотрудничать в разработке и реализации инвестиционных проектов, поддержке инновационного развития промышленного комплекса и модернизации предприятий Нижнего Тагила.

Используя накопленный опыт, мы готовы предложить Нижнему Тагилу решения, направленные на позитивные изменения в жизни горожан, - заявил Михаил Кузовлев. - Я уверен, что данное соглашение будет содействовать реализации приоритетных социальных проектов и комплексной программы развития Нижнего Тагила.

Отметим, что Банк Москвы принимает активное участие в разработке и финансировании проектов модернизации жилищно-коммунального комплекса, строительстве городских социально значимых объектов, развития дорожной инфраструктуры многих российских городов.