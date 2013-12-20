Нижний Тагил подписал соглашение о сотрудничестве с Банком Москвы
Документ подписали глава города Сергей Носов и председатель правления банка Михаил Кузовлев. Теперь кредитное учреждение сможет инвестировать в развитие строительство мостов и других объектов.
Соглашение о сотрудничестве, подписанное главами Банка Москвы и администрации Нижнего Тагила, определяет основы взаимодействия при финансировании социально-экономического развития города. Как сообщает пресс-служба тагильской мэрии, подписанию документа предшествовала большая работа.
Сергей Носов выразил надежду, что новый партнер примет участие в конкурсе на инвестирование строительства и реконструкции мостов и инженерной инфраструктуры города. Также он посоветовал банку самому предложить различные варианты кредитования жилищного строительства. Стороны также намерены сотрудничать в разработке и реализации инвестиционных проектов, поддержке инновационного развития промышленного комплекса и модернизации предприятий Нижнего Тагила.
Используя накопленный опыт, мы готовы предложить Нижнему Тагилу решения, направленные на позитивные изменения в жизни горожан, - заявил Михаил Кузовлев. - Я уверен, что данное соглашение будет содействовать реализации приоритетных социальных проектов и комплексной программы развития Нижнего Тагила.
Отметим, что Банк Москвы принимает активное участие в разработке и финансировании проектов модернизации жилищно-коммунального комплекса, строительстве городских социально значимых объектов, развития дорожной инфраструктуры многих российских городов.
Напомним, согласно программе развития Нижнего Тагила до 2016 года в муниципалитет будет вложен 21 миллиард рублей. Из них 1,58 млрд рублей поступит из федерального бюджета, 11,2 млрд – из областного, 4,9 млрд рублей – из местного бюджета. Запланированный объем инвестиций из внебюджетных источников составляет 3,3 млрд рублей. Программа охватывает все сферы жизни города: транспорт, ЖКХ, строительство жилья, образование, здравоохранение, спорт, культуру, малый и средний бизнес.