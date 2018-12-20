Ростовские дорожники полностью выполнили план ремонта улиц

Как пишет RostovGazeta, дорожные службы отчитались о завершении работ на 48 объектах. Свыше 54 километров городских дорог и улиц в этом году полностью обновлены. Как отметили в городской администрации, большинство объектов сдавались с опережением графика, но не в ущерб качеству.

Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, город второй год участвует в программе «Безопасные и качественные дороги».

«Мы не только наращиваем объемы ремонтных работ на улично-дорожной сети, но и усиливаем контроль за качеством и сроками реализации запланированных мероприятий», - сказал мэр Ростова.

Качество дорожных работ гарантируется тем, что их контролируют сразу три организации: городская «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры», независимая лаборатория, отобранная на конкурсной основе, и федеральное учреждение – ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград».

В этом году лаборатория десятки раз выезжала на места проведения работ для отбора проб и объективного анализа качества нового дорожного покрытия. В абсолютном большинстве случаев технологии дорожников не вызывали нареканий. А это значит, что горожане еще долго будут пользоваться ровным и безопасным дорожным покрытием на этих улицах.