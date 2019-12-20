В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о графике работы в праздничные дни
Сегодня, 11:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В связи с новогодними праздниками РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» меняет график работы.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 31 декабря до 2 января, а также с 6 января по 8 января приема граждан не будет.
30 декабря, 3, 4, 5 января Госавтоинспекция будет работать с 9.00 до 17.00.
С 9 января ГИБДД будет работать в прежнем режиме.
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