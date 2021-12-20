Роспотребнадзор рекомендует отказаться от ограничительных диет зимой

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от ограничительных диет зимой

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от ограничительных диет зимой

Вчера, 22:09
Общество
Фото: pxhere.com
Диеты ограничительного характера в зимние периоды способны крайне негативно отражаться на здоровье. Роспотребнадзор предупреждает о том, что хорошее самочувствие в холодную погоду невозможно без сбалансированного рациона питания.

Как сообщают «Народные Новости», зимой в рационе обязательно должно быть большое количество жиров, белков, минералов, углеводов и всевозможных витаминов. Ни в коем случае не следует отказываться от рыбных, мясных и молочных продуктов, а также от орехов, злаков, овощей и фруктов.

Диетологи советуют придерживаться дробного и частого питания — это должны быть небольшие порции. Бодрое состояние будет сохраняться в результате в течение всего дня. Таким образом также можно исключить переедание перед сном.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что не стоит забывать о жидкости — её должно быть необходимое количество. При этом лучше отдавать предпочтение напиткам, в основе которых чистая вода, и по возможности воздерживаться от сахара.

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