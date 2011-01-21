Администрация Нижнего Тагила выделяет квартиры медикам

На заключение договора могут претендовать как иногородние специалисты,так и тагильчане.В декабре 2010 года заключен договор найма служебной квартиры сврачом-неонатологом, приглашенным в Нижний Тагил для работы вперинатальном центре, сообщает управление здравоохранения .

В 2008 году город выделил медикам 6 служебных квартир, в 2009-м – 12. Поданным на начало 2011-го года, на получение жилья на условиях наймапретендуют уже свыше десяти специалистов.