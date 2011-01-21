Администрация Нижнего Тагила выделяет квартиры медикам
21 января 2011, 13:22Общество
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Для получения жилья необходимо собрать пакет документов, подтверждающих право на получение жилого помещения на условиях найма.
На заключение договора могут претендовать как иногородние специалисты,так и тагильчане.В декабре 2010 года заключен договор найма служебной квартиры сврачом-неонатологом, приглашенным в Нижний Тагил для работы вперинатальном центре, сообщает управление здравоохранения .
В 2008 году город выделил медикам 6 служебных квартир, в 2009-м – 12. Поданным на начало 2011-го года, на получение жилья на условиях наймапретендуют уже свыше десяти специалистов.
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