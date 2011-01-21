Медведев призвал чиновников общаться с народом через интернет

На встрече обсуждались итоги работы Общественной палаты в 2010 году,перспективы развития гражданского общества и пути противодействиикоррупции. «На закуску» президент оставил еще одну важную тему — системуобратной связи между чиновниками и обычными людьми. «Качество такойобратной связи у нас пока, мягко говоря, страдает», — посетовалпрезидент.

«Я неоднократно говорил об этом в разных аудиториях, — сказал ДмитрийМедведев. — Общаться с людьми обязаны все государственные служащие инапрямую, непосредственно, и опосредованно — как в традиционных формах,так и через электронные возможности. Это существенно уменьшает дистанциюмежду властью и людьми. А чем меньше эта дистанция, тем более развитымявляется гражданское общество».

Доказать эффективность таких мер глава государства решил собственнымпримером. По словам Медведева, уже в ближайшее время он намеренорганизовать серию встреч с представителями различных профессий исоциальных групп россиян.