Ни один человек не погиб на железнодорожных переездах в прошлом году

В 2009-м — таких происшествий было семь. В целом по СвЖД за минувший год в авариях на переездах пострадало 7 человек; погибших нет. Годом раньше — пострадало 8 человек и четверо погибло. Как пишет «Джаст Медиа», в границах СвЖД эксплуатируется 527 железнодорожных переездов.