Ни один человек не погиб на железнодорожных переездах в прошлом году
21 января 2011, 16:25ОбществоАнка
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В прошлом году на Свердловской магистрали произошло 9 ДТП на железнодорожных переездах.
В 2009-м — таких происшествий было семь. В целом по СвЖД за минувший год в авариях на переездах пострадало 7 человек; погибших нет. Годом раньше — пострадало 8 человек и четверо погибло. Как пишет «Джаст Медиа», в границах СвЖД эксплуатируется 527 железнодорожных переездов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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