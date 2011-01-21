Нижний Тагил и Верхнюю Салду свяжет четырёхполоска

Генплан создания особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде предполагает строительство новой транспортной системы между двумя городами, а также строительство жилого микрорайона на территории Салды. Об этом сообщает агентство НЭП со ссылкой на министра промышленности области Александра Петрова.