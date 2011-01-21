Нижний Тагил и Верхнюю Салду свяжет четырёхполоска
21 января 2011, 16:41ОбществоАнка
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Между Нижним Тагилом и Верхней Салдой построят четырехполосную автомобильную дорогу.
Генплан создания особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде предполагает строительство новой транспортной системы между двумя городами, а также строительство жилого микрорайона на территории Салды. Об этом сообщает агентство НЭП со ссылкой на министра промышленности области Александра Петрова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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