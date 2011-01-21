С первого февраля более 100 тысяч жителей Нижнего Тагила получат индексированные пенсии

Ранее планировалось, что индексация составит только 8%. К перерасчету пенсий специалисты Управления Пенсионного фонда уже приступили. С начала этого года базовая часть трудовой пенсии вошла в состав страховой части в виде фиксированного базового размера. Индексация будет применяться к общему размеру пенсии. Поэтому каждый пенсионер может самостоятельно посчитать увеличение своей пенсии. Для этого размер пенсии необходимо умножить на индекс 1,088. Предстоящая индексация пенсий – первая в 2011 году. Пока это единственное запланированное повышение.