С первого февраля более 100 тысяч жителей Нижнего Тагила получат индексированные пенсии
21 января 2011, 17:13ОбществоАнка
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Пенсионный фонд увеличит трудовые пенсии на 8,8%.
Ранее планировалось, что индексация составит только 8%. К перерасчету пенсий специалисты Управления Пенсионного фонда уже приступили. С начала этого года базовая часть трудовой пенсии вошла в состав страховой части в виде фиксированного базового размера. Индексация будет применяться к общему размеру пенсии. Поэтому каждый пенсионер может самостоятельно посчитать увеличение своей пенсии. Для этого размер пенсии необходимо умножить на индекс 1,088. Предстоящая индексация пенсий – первая в 2011 году. Пока это единственное запланированное повышение.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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