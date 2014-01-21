Губернатор будет контролировать рынок алкогольной продукции. Нижнетагильский завод обретет областную поддержку

Как рассказал руководитель межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Дмитрий Лебедев, завод «Знак качества», что Нижнем Тагиле, перестал работать. Однако известно, что на его месте сейчас работает ликероводочный завод под названием «Винарсенал». Он отметил необходимость поддержки местных производителей. Помимо тагильского завода внимание обратят на виншампанкомбинат и на завод в Среднеуральске.

Губернатор отметил необходимость поддержки местных производителей, что, кстати, существенно увеличит сборы в бюджет. По подсчетам специалистов, если половина алкоголя будет производиться в области, то казна заработает 1,8 млрд рублей.

Дмитрий Лебедев также заявил, что в Свердловской области в «левом» обороте находится 15-17% всей алкогольной продукции. Однако при этом правоохранительные органы не уделяют достаточного внимания вопросу контроля оборота алкоголя в регионе. Из 57 материалов, направленных силовиками, не заведено ни одного уголовного дела. В то же самое время, обращаясь в тагильскому опыту, можно сказать, что на нашем рынке сотрудники полиции регулярно проводят рейды, изымают алкоголь большими партиями.

Подводя итог, Евегний Куйвашев дал поручение создать межведомственную группу по разработке мер контроля над рынком алкогольной продукции. Рабочая группа будет обсуждать и разрабатывать детали программы помощи региональным производителям алкоголя, передает издание uralpolit.ru.

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