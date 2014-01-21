Лёд и «пламя»

Хоккей «без правил»

Отношение болельщиков к судье имеет собственные критерии оценки, складывающиеся из адекватного применения штрафных очков. В ином случае, негодование может перерасти в целые беспорядки. Но даже в критической ситуации болельщики стараются сдерживаться, чтобы позволить своей команде проявить всю свою силу. Среди нестандартных моментов во время игры часто можно обнаружить:

Достаточно лично стать свидетелем этих двух аргументов, чтобы понять, насколько сильна страсть к хоккею. Хоккей не дает отвлечься никому даже на минуту, поскольку стремительность игроков, реализующих продуманные схемы защиты и атаки, создают бешеный ритм игры. Крики болельщиков и игроков, музыкальное сопровождение атак и опасных моментов, молниеносная скорость шайбы – все это не позволяет даже думать о спокойствии. Хотя именно это и является залогом успешной игры и довольных болельщиков. Казалось бы, в хоккее может быть только три варианта исхода игры, но чтобы забить хотя бы одну шайбу в ворота соперника, создается непередаваемая атмосфера азарта и стремления победить. Причем аналогичное ощущение возникает как у самих игроков, так и болельщиков. Даже равнодушный к хоккею человек не сможет спокойно переживать то, что переживает целый стадион. Именно тогда стадион «оживает» и пронизывает каждого болельщика собственным «пульсом», который и задает ритм всей игре.