Самая веселая пятница января! В Нижнем Тагиле состоится игра КВН лиги «Новая версия»

Будет играть восемь команд, перечислим их все: «ТЦ Андрей» (Торгово-экономический колледж), «Приличная сборная» (Нижний Тагил), «РЖК» (железнодорожный колледж), Молодежная сборная УрГПУ (г.Екатеринбург), «Дети Демидова» (Демидовский колледж), «Вроде по моде» (г.Екатеринбург), «Дистрой» (г.Нижний Тагил) и команда «Каша» из Новоуральска. Ну а на «сладенькое» мастер-класс покажет команда «Урал», вице-чемпионы Центральной Уральской Лиги.

Расскажем немного о некоторых командах. Дебютанты, молодые, но уже опробовавшие КВНовскую сцену гости из Екатеринбурга «Молодежная сборная УрГПУ». Их команда, рассказывают ребята, появилась из двух команд «Кто здесь?» и «Перила». Теперь у них «талантищ» предостаточно. Тагильский зритель увидит не только оригинальные миниатюры от молодежи, а также их «молодецкую харизму», как шутят сами ребята.

Команда «Вроде по моде». Зрителю они, наверняка, запомнились своим прекрасным вокалом и «дурками». Работу ребят оценили и члены жюри – «Вроде по моде» унесли третье место с прошлой игры «Новой версии». Как шутят КВНщики, ради победы они готовы даже переночевать на вокзале. Зрителей ждет «море шуток и сугробы реприз».

Команда «Каша» имеет самую большую группу поддержки. Тагильский зритель всегда ждет их с нетерпением. И, кстати, ребята еще ни разу не разочаровали своих болельщиков. Будет порция новоуральского «пацанского» юмора и шутки про знаменитого новоуральского мэра.

Для ребят из команды «РЖК» это второй сезон в лиге «Новая версия». В прошлом им не составило труда дойти до финала. И даже в перерыве между играми городской лиги, команда «РЖК» успела выиграть ежегодный фестиваль в Нижней Туре. Ради победы ребята даже готовы «отпустить бороду девушкам».

Самая колоритная сборная игры - «Дети Демидова», или «Демидовские детки». Для них этот сезон дебютный. Несмотря на то, что ребята знают все сильные стороны своих соперников, они будут радовать тагильского зрителя «Лаской, магией черного». Персонаж, которого помнит, наверное, каждый зритель – мегахаризматичный кавказский парень Асиман. На Новый год ребята, кстати, загадали занять как минимум третье место. Вот и посмотрим, исполняются ли новогодние желания на примере КВНщиков.

Прилично выступает и «Приличная сборная». Представители современной молодежи – хипстеры, метросексуалы и гламурные чики – все это темы для их шуток. Тем не менее ребята не забывают и про общество – шутки про Олимпиаду, взаимоотношения мужчин и женщин, проблемы отцов и детей, а также современного поколения. Есть у них два главных плюса – девушки-красавицы, которые берут на себя большинство актерской работы на сцене.

«Дистрой» - команда, которая заняла первое место 1 ноября, на открытии «Новой версии». Титаны тагильского юмора. Отличись, кстати, острыми социальными шутками про нашего мэра в костюме Бэтмэна. Он, подобно супермену, явился в Нижний Тагил и «засыпал его асфальтом, асфальтом»!

И последняя команда «ТЦ Андрей» на открытии в прямом смысле слова открывали игру. Кстати, ребята, принявшие участие в ежегодном фестивале в Нижней Туре, заняли там второе место, уступив лишь коллегам из «РЖК».

Фестиваль КВН – это «дружба даже в соперничестве». Болельщиков и всех желающих ждут в 18:00 в Городском дворце молодежи, по адресу Пархоменко, 37. Возьмите с собой запасные ладошки и хорошее настроение! Подробности и информацию о билетах уточняйте в группе КВН «Новая версия».