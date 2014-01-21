Тагильские коммунальщики бьют рекорды: больше всего нарушений у местных УК

И Нижний Тагил стал рекордсменом по количеству нарушений в этой сфере. Так, сомнению подверглась деятельность коммунальщиков, в частности ООО УК «Упрочнение-2», ООО УК «Жилсервис». О проблеме свидетельствует и количество заявок на официальном сайте города – их уже порядка сотни со всех районов города.