Тагильские коммунальщики бьют рекорды: больше всего нарушений у местных УК
21 января 2014, 15:20Общество
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В Свердловской области с сезона ведется особый контроль за коммунальным хозяйством региона. Госжилинспекция за прошедшую неделю выдала 12 предписаний по фактам нарушений управляющими компаниями Свердловской области обязательных норм по своевременной очистке придомовых территорий и кровель от снега и наледи.
И Нижний Тагил стал рекордсменом по количеству нарушений в этой сфере. Так, сомнению подверглась деятельность коммунальщиков, в частности ООО УК «Упрочнение-2», ООО УК «Жилсервис». О проблеме свидетельствует и количество заявок на официальном сайте города – их уже порядка сотни со всех районов города.
Кстати, помимо нашего города в черный список попали: Красноуфимск (МУП ГО «Жилищно-коммунальное управление»), Невьянск (УК «ДЕЗ»), Качканар и Серов. На них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 7.22 КоАП РФ за нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
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