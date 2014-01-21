Террористы прямо заявляют, что их новая цель – Олимпийские игры в Сочи

Как пишет издание «Кавказский узел», лидер Кавказского эмирата (самопровозглашённое исламское сепаратистское государственно-территориальное образование на Северном Кавказе. В 2011 году США объявили их террористической организацией) Докку Умаров заявил о необходимости срыва Олимпийских игр в Сочи.

Известный политический консультант Анатолий Вассерман говорит, что террористические акты – это полуоткрытая форма войны с Россией, стратегический ход, нацеленный на внешнюю политику страны. Но кто враг? По, конечно, неофициальным данным, России была предложена сумма в 15 миллиардов долларов от Саудовской Аравии за отказ от поддержки Сирии. Но Россия те же 15 миллиардов долларов направила на поддержку Украины, причем деньги извлечены из Фонда национального благосостояния. Суть в том, что 4/10 средств Фонда должны вкладываться в ценные бумаги наивысшей надежности, а такой статус только у бумаг США.

Анатолий Вассерман так и говорит: То есть мы дали Украине деньги, уже учтённые СГА (Соединенные государства Америки) в их финансовых планах как пребывающие в их распоряжении. Не удивительно, что они готовы отомстить нам любыми способами. А самый дешёвый и эффективный способ мести — террор.

Полагаю, даже самый прекраснодушный эльф вряд ли сможет чистосердечно отрицать причастность СГА и их сателлитов — прежде всего Саудовской Аравии — к терроризму в целом и антироссийской агрессии в частности. Понятно, столь мощная сила до поры до времени будет успешной. Разве что профессиональные защитники прав своего человека могут объявить сталинградские взрывы доказательством профессиональной несостоятельности и/или злонамеренности отечественных антитеррористов: с организованной военной машиной может сразиться только военная же машина, организованная не хуже и экипированная лучше.

Эксперты сходятся о мнении, что пока Россия пассивно защищается (устанавливает металлоискатели на входах и выходах – если только начать проводить проверки, страна замрет, террористам даже ничего не придется делать; бросать все силы на участок, где произошло бедствие, в то время как другие значимые объекты становятся легкой добычей), нас ждет невеселое будущее.

Нам надлежит действовать сообразно законам этой новой — почти тайной — войны и сокрушить противника так, чтобы у него впредь не возникало ни соблазна, ни возможности её возобновить продолжает Анатолий Александрович.

Конечно, на безопасность Игр будет направлено огромное число средств и сил. Однако вряд ли взрывы прогремят там – это будет явно означать начало уже не «тайной», а самой настоящей войны. Сейчас необходимо ликвидировать спонсоров и координаторов террора, только так мы сможем жить в по-настоящему мирное время.