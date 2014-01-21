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Террористы прямо заявляют, что их новая цель – Олимпийские игры в Сочи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Террористы прямо заявляют, что их новая цель – Олимпийские игры в Сочи

21 января 2014, 10:45Общество
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