Известный скульптор Людмила Ушакова скончалась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
После продолжительной болезни ушла из жизни известный скульптор и директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Людмила Ушакова.
20 января Нижнетагильский музей изобразительных искусств сообщил о смерти Людмилы Ушаковой, которая возглавляла его в 1966-1974 годах.
Людмила Павловна родилась 25 февраля 1932 года в Нижнем Тагиле. После окончания Уральского художественно-промышленного училища и Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной, работала учителем рисования и черчения в школе №72.
С 1966 год возглавила Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Параллельно преподавала в Детской художественной школе №1. В 1999 году была удостоена звания Заслуженный работник культуры РФ.
Фото: «Все новости»
Людмила Ушакова работала над созданием рельефов для памятника Погибшим Красноармейцам, кинотеатра «Искра», Нижнетагильской типографии. Является автором работ, которые расположены в Верхней Салде, Нижней Туре, Надыме, сообщают «Все новости».
Прощание с Людмилой Павловной состоится 22 января в 12:30 в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев. Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования родным и близким.
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