Главврач алапаевской больницы назвал причины трехчасовых очередей

Главврач алапаевской больницы назвал причины трехчасовых очередей

Сегодня, 13:08ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Главный врач Алапаевской городской больницы Алексей Красилов рассказал о причинах многочасовых очередей в медучреждении.

По его словам, проблема заключается в нехватке кадров, пишет «Алапаевская газета». Красилов отмечает, что ситуацию усугубляет то, что врачи старше 65 лет не работают и находятся на самоизоляции, так как остается риск заражения коронавирусом.

В больнице работает более молодой персонал, но некоторые тоже заболевают и уходят на больничный, уточняет главный врач.

Красилов добавил, что во взрослой поликлинике действуют некоторые ограничения на прием граждан на терапевтических участках. В частности, на один час уменьшено время приема, чтобы терапевты могли обслуживать больше вызовов на дому. Кроме того, для оперативности выездов привлекается любой транспорт.

В ответ на претензии о неработающих электронных очередях и невыдаче талонов, главврач сказал, что электронная запись была приостановлена осенью 2020 года, так как среди сотрудников возросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Однако на данный момент все уже работает.

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