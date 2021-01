Свердловский минздрав проверит больницу после смерти школьницы из-за катетера

Министерство здравоохранения Свердловской области проверит ОДКБ № 1 в Екатеринбурге, где скончалась 15-летняя девочка после неправильной установки катетера.

В ответе ведомства маме школьницы сказано, что будет проведен клинико-патологоанатомический разбор случая вместе с экспертами, пишет E1. Напомним, 15-летняя девочка из-за хронического заболевания регулярно проходила процедуру гемодиализа, которая очищает кровь от токсинов с помощью специального аппарата — искусственной почки, когда собственные не справляются. Трижды в неделю девочка с мамой ездила в Екатеринбург из Каменска-Уральского на процедуры. В начале июля очередная процедура завершилась гибелью пациентки. По словам, матери, катетер был установлен неправильно, в результате чего потребовалась операция. Во время нее началось кровотечение, которое остановить врачам не удалось. Мама девочки также обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в ситуации. «Катетер ушел в легкое»: на Урале расследуют дело о гибели школьницы в больнице

