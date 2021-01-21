Тагильская чиновница заявила о низком спросе на теннис, скалолазание и велодорожки

Тагильская чиновница заявила о низком спросе на теннис, скалолазание и велодорожки

Сегодня, 11:49ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Глава управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева заявила, что в Нижнем Тагиле низкий спрос на занятия теннисом, скалолазанием и велоспортом.

В ходе заседания постоянной депутатской комиссии по спорту Ирина Еремеева заявила, что проектировать и строить велодорожки нет необходимости, так как велосипедистов в Нижнем Тагиле не так много и сейчас есть места, где можно покататься.

Например, Муринские пруды оборудованы велодорожками, весь ГГМ может там кататься, на Пихтовке в районе лыжной базы тоже люди катаются, заявила Ирина Еремеева.

Также она рассказала о «кадровом голоде» в городе и проблемах с помещениями для тренировок, пишет АН «Между строк»

По ее словам, единственное отделение для занятия теннисом располагается в «Высокогорце».

Там занимаются дети, но немного, и проблема ещё в том, что у них нет спортивного зала и, когда наступает зимний период, им приходится девять месяцев скитаться по спортивным залам, говорит Ирина Еремеева.

Она добавила, что согласно данным спецотчета, желающих заниматься теннисом в Тагиле не так много.

Также был поднят вопрос о скалолазании, когда в здании ГДДЮТ оно закроется на реконструкцию. Дело в том, что там находится самый высокий скалодром. С инициативой о строительстве стены выступали тренера спортшколы «Старт» и директор школы № 100 Дмитрий Язовских. Однако заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров высказал опасения по поводу внешнего вида спортзала.

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