Тагильская чиновница заявила о низком спросе на теннис, скалолазание и велодорожки

Глава управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева заявила, что в Нижнем Тагиле низкий спрос на занятия теннисом, скалолазанием и велоспортом.

В ходе заседания постоянной депутатской комиссии по спорту Ирина Еремеева заявила, что проектировать и строить велодорожки нет необходимости, так как велосипедистов в Нижнем Тагиле не так много и сейчас есть места, где можно покататься. Например, Муринские пруды оборудованы велодорожками, весь ГГМ может там кататься, на Пихтовке в районе лыжной базы тоже люди катаются, заявила Ирина Еремеева. Также она рассказала о «кадровом голоде» в городе и проблемах с помещениями для тренировок, пишет АН «Между строк» По ее словам, единственное отделение для занятия теннисом располагается в «Высокогорце». Там занимаются дети, но немного, и проблема ещё в том, что у них нет спортивного зала и, когда наступает зимний период, им приходится девять месяцев скитаться по спортивным залам, говорит Ирина Еремеева. Она добавила, что согласно данным спецотчета, желающих заниматься теннисом в Тагиле не так много. Также был поднят вопрос о скалолазании, когда в здании ГДДЮТ оно закроется на реконструкцию. Дело в том, что там находится самый высокий скалодром. С инициативой о строительстве стены выступали тренера спортшколы «Старт» и директор школы № 100 Дмитрий Язовских. Однако заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров высказал опасения по поводу внешнего вида спортзала.

