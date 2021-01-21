ЦИК надеется повысить количество видеокамер на выборах в Госдуму-2021

Телеграм-канал Мейстер пишет, что в Минцифре, занимающейся технической стороной вопроса видеонаблюдения, ЦИК пока не обнадеживают. Они заявляют о том, что число камер менять не планировали. При этом, надежды ЦИКа нельзя назвать напрасными, опираясь на важность предстоящих выборов. Ведь при увеличении количества камер на избирательных участках, расширяется круг наблюдателей трансляции. Соответственно, усилится доверие населения к результатам грядущих выборов, которым уделяется особое внимание в плане их прозрачности.