ЦИК надеется повысить количество видеокамер на выборах в Госдуму-2021

ЦИК РФ надеется на то, что на выборах в Госдуму-2021 будет использовано больше видеокамер, в сравнении с президентскими выборами 2018 года, когда камеры были на свыше 43 тысячах избиручастков и комиссий (40%). Вполне вероятно, что видеонаблюдение будет вестись круглосуточно в течение всего процесса.

Телеграм-канал Мейстер пишет, что в Минцифре, занимающейся технической стороной вопроса видеонаблюдения, ЦИК пока не обнадеживают. Они заявляют о том, что число камер менять не планировали. При этом, надежды ЦИКа нельзя назвать напрасными, опираясь на важность предстоящих выборов. Ведь при увеличении количества камер на избирательных участках, расширяется круг наблюдателей трансляции. Соответственно, усилится доверие населения к результатам грядущих выборов, которым уделяется особое внимание в плане их прозрачности.

