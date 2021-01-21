В Нижнем Тагиле перекроют движение на улице Тагилстроевкая из-за ремонта теплотрассы

В Нижнем Тагиле с 22 по 30 января 2021 года закроют движение транспорта на улице Тагилстроевская, 1 для проведения работ по ремонту теплотрассы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

В связи с этим ОА «Регионгаз-Инвест» необходимо в срок до 22 января 2021 года установить дорожные знаки, которые будут соответствовать утвержденной схеме движения.

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