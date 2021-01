В Нижнем Тагиле после закрытия на карантин из-за коронавируса возобновляет работу цирк.

С 6 февраля 2021 года Нижнетагильский цирк возобновляет свою работу! сообщается в группе цирка во «Вконтакте». Открытие начнется с представлений цирка Филатовых. Планируется восемь представлений. Как завили в цирке, зрителям будет представлена новая программа.

