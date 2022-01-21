Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла в 3 раза за неделю

По информации 360tv.ru, количество заболевших увеличилось в троекратном размере, а количество вызовов на дом и звонков на горячую линию - в пятикратном.
С 24 января 2021 года граждане с симптомами ОРВИ смогут посетить клинику без записи. При этом температура пациента не должна превышать 38 градусов.
Глава регионального Минздрава Светлана Стригункова заявила, что в поликлиниках увеличили число терапевтов. Отмечается, что в подмосковных медучреждениях разделили потоки здоровых и больных жителей региона.