Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла в 3 раза за неделю

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла в 3 раза за неделю
Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла в 3 раза за неделю
Сегодня, 18:35ОбществоФото: pixabay.com
Министерство здравоохранения Подмосковья приняло оперативные меры в связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19.

По информации 360tv.ru, количество заболевших увеличилось в троекратном размере, а количество вызовов на дом и звонков на горячую линию - в пятикратном.

С 24 января 2021 года граждане с симптомами ОРВИ смогут посетить клинику без записи. При этом температура пациента не должна превышать 38 градусов.

Глава регионального Минздрава Светлана Стригункова заявила, что в поликлиниках увеличили число терапевтов. Отмечается, что в подмосковных медучреждениях разделили потоки здоровых и больных жителей региона.

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