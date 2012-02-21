Екатеринбург будет бороться за звание самого благоустроенного города России
Столица Урала примет участие во Всероссийском конкурсе на звание «Самого благоустроенного городского поселения России». Такое решение принял сити-менеджер Александр Якоб.
Теперь профильным специалистам предстоит сформировать заявку на участие,в которой они отразят контрольные показатели по нескольким сферамгородского хозяйства. При проведении конкурса жюри рассматривает работумуниципалитета по таким направлениям, как сбор и переработка ТБО,наличие и техническое состояние объектов жизнеобеспечения, развитиегостиничного хозяйства, архитектурно-композиционная завершенность ихудожественная выразительность городской застройки, состояниетранспортного обслуживания населения и так далее. Всю необходимуюдокументацию администрация Екатеринбурга подготовит до 1 марта, собщают вмэрии.
Как отметил заместитель главы администрации городаЕкатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства АлексейКожемяко, у уральской столицы уже накоплен немалый опыт участия вподобных мероприятиях и есть хорошие шансы на победу. Особенно актуальноэто будет в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, ведьучастие в конкурсе даст нам еще одну возможность продемонстрировать, чтоЕкатеринбург по многим показателям удерживает лидирующие позиции средидругих городов России и как нельзя лучше походит для проведения знаковыхмеждународных мероприятий.
Стоит отметить, что в случае выигрыша90% денежной премии будет направлено на дальнейшее развитиежилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности города.Еще 10% пойдет на премирование тех организаций, которые добилисьнаивысших результатов в работе по благоустройству муниципальнойтерритории.