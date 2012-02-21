Екатеринбург будет бороться за звание самого благоустроенного города России

Теперь профильным специалистам предстоит сформировать заявку на участие,в которой они отразят контрольные показатели по нескольким сферамгородского хозяйства. При проведении конкурса жюри рассматривает работумуниципалитета по таким направлениям, как сбор и переработка ТБО,наличие и техническое состояние объектов жизнеобеспечения, развитиегостиничного хозяйства, архитектурно-композиционная завершенность ихудожественная выразительность городской застройки, состояниетранспортного обслуживания населения и так далее. Всю необходимуюдокументацию администрация Екатеринбурга подготовит до 1 марта, собщают вмэрии.

Как отметил заместитель главы администрации городаЕкатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства АлексейКожемяко, у уральской столицы уже накоплен немалый опыт участия вподобных мероприятиях и есть хорошие шансы на победу. Особенно актуальноэто будет в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, ведьучастие в конкурсе даст нам еще одну возможность продемонстрировать, чтоЕкатеринбург по многим показателям удерживает лидирующие позиции средидругих городов России и как нельзя лучше походит для проведения знаковыхмеждународных мероприятий.