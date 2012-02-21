«Горячие телефонные линии» проводит Администрация города

Так, сегодня, 21 февраля, с 14 до 16 часов по телефону 48-52-12 жителигорода смогут задать вопросы по теме благоустройства и работытранспорта.

Завтра, 22 февраля, с 9 до 11 часов по телефону 41-85-50 будут приниматься вопросы по оформлению прав на землю.

24 февраля с 10 до 12 состоится «прямая линия» на тему работыпредприятий торговли. Звонить можно по телефонам 41-66-83 и 42-27-27.

С 27 февраля по 1 марта состоятся еще несколько «прямых телефонныхлиний» на темы обеспечения жильем многодетных семей и работниковбюджетной сферы, по вопросам культуры, молодежной политики, физическойкультуры и туризма, муниципальной поддержки тагильчан, оказавшихся втрудной жизненной ситуации, заработной платы руководителейобразовательных учреждений. Полностью график «горячих телефонных линий»можно посмотреть на официальном сайте города Нижний Тагил.