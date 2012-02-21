На УВЗ начнут привозить танки для модернизации
21 февраля 2012, 09:40Общество
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Об этом сообщил первый заместитель министра обороны РФ Александр Сухоруков во время рабочего визита на «Уралвагонзавод», сообщает пресс-служба УВЗ.
Контракт в этом году подписывается трехлетний. Чтобы предприятиепонимало тот объем заказов, который будет на три года. На следующейнеделе начнется поставка танков из вооруженных сил непосредственно взавод. В течение месяца все запланированные объемы танков, которыеподлежат модернизации, будут поставлены на завод, и, исходя изтехнологических требований ремонта и модернизации, поставку ужеотремонтированных танков мы ожидаем в войска в феврале следующего года сказал Александр Сухоруков.
После того, как в 2013 году будут проведены испытания новых боевыхмашин, Уралвагонзавод будет заниматься не только ремонтом имодернизацией, но и изготовлением танков, добавил замминистра.
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