На УВЗ начнут привозить танки для модернизации

Контракт в этом году подписывается трехлетний. Чтобы предприятиепонимало тот объем заказов, который будет на три года. На следующейнеделе начнется поставка танков из вооруженных сил непосредственно взавод. В течение месяца все запланированные объемы танков, которыеподлежат модернизации, будут поставлены на завод, и, исходя изтехнологических требований ремонта и модернизации, поставку ужеотремонтированных танков мы ожидаем в войска в феврале следующего года сказал Александр Сухоруков.