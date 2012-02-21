Range Rover четвертого поколения засняли шпионы

Впрочем, более конкретных новостей о том, что будет под капотом, пока нет. Зато СМИ предполагают, что Mk4 станет еще более премиальным и дорогим - так, в Британии цены будут начинаться от 70 тысяч фунтов. По закамуфлированному автомобилю ясно, что от формулы успеха предшественника дизайнеры отошли недалеко, хотя многие углы будут сглажены для избавления от коробчатости, крыша станет более покатой, а наклон стоек увеличится. А вот передок, насколько можно судить по камуфляжу, останется вполне в духе нынешнего поколения Range Rover.