Range Rover четвертого поколения засняли шпионы
21 февраля 2012, 06:00ОбществоРОман БОТов
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Изданию Autocar удалось заснять Range Rover четвертого поколения, который в настоящее время проходит заключительные тесты перед премьерой, которая намечена на начало 2013 года. Range Rover нового поколения будет построен на абсолютно новой платформе с широким применением алюминия, что позволит сделать его на 400 кг (!) легче, чем нынешнее поколение кроссовера. Источники утверждают, что новыми будут и шестицилиндровые двигатели Range Rover Mk4, причем самая легкая модификация будет весить менее двух тонн.
Впрочем, более конкретных новостей о том, что будет под капотом, пока нет. Зато СМИ предполагают, что Mk4 станет еще более премиальным и дорогим - так, в Британии цены будут начинаться от 70 тысяч фунтов. По закамуфлированному автомобилю ясно, что от формулы успеха предшественника дизайнеры отошли недалеко, хотя многие углы будут сглажены для избавления от коробчатости, крыша станет более покатой, а наклон стоек увеличится. А вот передок, насколько можно судить по камуфляжу, останется вполне в духе нынешнего поколения Range Rover.
Фото: Autocar.co.uk
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