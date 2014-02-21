Porsche отзовет все суперкары 911 GT3 из-за риска пожара
Компания Porsche отзовет все проданные суперкары 911 GT3 последнего поколения из-за нескольких случаев самовозгораний, зафиксированных в последнее время. Всего под сервисную кампанию попадут 785 машин. Об этом сообщает агентство Reuters.
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что Porsche приостановила продажи 911 GT3. Кроме того, компания рекомендовала владельцам суперкаров не использовать автомобиль до тех пор, пока не будет выяснена причина возникновения огня.
Сегодня известно как минимум о пяти подобных инцидентах. Последний случай произошел в начале февраля около швейцарского города Санкт-Галлен. По словам владельца суперкара, он ехал по трассе, когда услышал подозрительный шум в моторе. Остановившись, владелец заметил течь масла и дым, а вскоре автомобиль загорелся. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось спасти суперкар.
Осенью 2010 года по причине самовозгораний были отозваны все суперкары Ferrari 458 Italia. Сообщения о возникновении огня приходили из Европы, США и Китая. Всего сервисная кампания затронула 1248 купе. Причиной возгораний стало нагревание клея, применяемого при сборке задних колесных арок. При езде в жаркую погоду, когда раскаляется выпускная система, клей загорался.