Porsche отзовет все суперкары 911 GT3 из-за риска пожара

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что Porsche приостановила продажи 911 GT3. Кроме того, компания рекомендовала владельцам суперкаров не использовать автомобиль до тех пор, пока не будет выяснена причина возникновения огня.

Сегодня известно как минимум о пяти подобных инцидентах. Последний случай произошел в начале февраля около швейцарского города Санкт-Галлен. По словам владельца суперкара, он ехал по трассе, когда услышал подозрительный шум в моторе. Остановившись, владелец заметил течь масла и дым, а вскоре автомобиль загорелся. Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось спасти суперкар.