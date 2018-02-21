Банда из 17 человек осуждена в Екатеринбурге за махинации с кредитами (ФОТО)

В период с 2015 по июнь 2016 года члены группы совершили 19 преступлений на территории Свердловской, а также Тюменской, Челябинской и Курганской областей.

Они находили людей, которые за вознаграждение выступали в роли заемщиков и брали на себя кредиты, большую их часть отдавали главарю. Займы по кредитам и проценты никто не выплачивал. Общая сумма ущерба, причиненного банкам, составила около 15 млн руб.

По сообщению полковника В.Н. Горелых, активными участниками группы были 6 граждан, из них 2 женщины и 4 мужчин. Помимо них еще 10 человек были замешаны в махинациях. На скамье подсудимых оказались 17 человек.

Большинство из осужденных не признали своей вины, однако все участники группировки были признаны виновными. Злоумышленники были приговорены к выполнению обязательных работ, штрафов и лишению свободы на срок от двух 2 до 4 лет.

Глава группировки была приговорена к 5 годам лишения свободы и выплате штрафа - 250000 рублей.

Фото: В.Н. Горелых