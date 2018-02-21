Банда из 17 человек осуждена в Екатеринбурге за махинации с кредитами (ФОТО)
21 февраля суд Екатеринбурга признал виновными участников преступной группы, которую организовала екатеринбурженка 1955 года рождения.
В период с 2015 по июнь 2016 года члены группы совершили 19 преступлений на территории Свердловской, а также Тюменской, Челябинской и Курганской областей.
Они находили людей, которые за вознаграждение выступали в роли заемщиков и брали на себя кредиты, большую их часть отдавали главарю. Займы по кредитам и проценты никто не выплачивал. Общая сумма ущерба, причиненного банкам, составила около 15 млн руб.
По сообщению полковника В.Н. Горелых, активными участниками группы были 6 граждан, из них 2 женщины и 4 мужчин. Помимо них еще 10 человек были замешаны в махинациях. На скамье подсудимых оказались 17 человек.
Большинство из осужденных не признали своей вины, однако все участники группировки были признаны виновными. Злоумышленники были приговорены к выполнению обязательных работ, штрафов и лишению свободы на срок от двух 2 до 4 лет.
Глава группировки была приговорена к 5 годам лишения свободы и выплате штрафа - 250000 рублей.
Фото: В.Н. Горелых
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