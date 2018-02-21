Бездомные устроили пожар в заброшенном доме на Вые в Нижнем Тагиле
21 февраля, 22:50Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле ранним утром 21 февраля был зафиксирован пожар в доме №47 на улице Высокогорская. Инцидент произошёл в 4:45.
Сюжеты: Нижний Тагил
Это трёхэтажный дом послевоенной постройки. В настоящее время он заброшен, и в нём никто не проживает, поскольку жильцы из него были расселены.
Предварительно известно, что пострадавших нет.
По предположению специалистов, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнём. Вероятно, в доме ночевали бездомные, передаёт издание «Новый город».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей