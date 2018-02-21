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Бездомные устроили пожар в заброшенном доме на Вые в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бездомные устроили пожар в заброшенном доме на Вые в Нижнем Тагиле

21 февраля, 22:50Общество
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