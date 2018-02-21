Тагильские полицейские перед Днем защитника Отечества показали профмастерство (ФОТО)

Соревнование состояло из 2 частей - теоретической и практической. Участники продемонстрировали судьям знания нормативной базы, медицинской, криминалистической и огневой подготовки. В спортзале каждый сотрудник показал навыки владения табельным оружием, приемы самообороны и умения в задержании и отражении нападения противника.