Тагильские полицейские перед Днем защитника Отечества показали профмастерство (ФОТО)
В преддверии Дня защитника Отечества в Нижнем Тагиле прошёл конкурс профессионального мастерства сотрудников дежурных частей МВД.
20 февраля сотрудники дежурных частей МВД различных территориальных отделов встретились в Нижнем Тагиле на базе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Соревнование состояло из 2 частей - теоретической и практической. Участники продемонстрировали судьям знания нормативной базы, медицинской, криминалистической и огневой подготовки. В спортзале каждый сотрудник показал навыки владения табельным оружием, приемы самообороны и умения в задержании и отражении нападения противника.
Старший оперативный дежурный отдела полиции №17 старший лейтенант Александр Горожеев стал лучшим в стрельбе из табельного оружия, третье место занял начальник дежурной части отдела полиции №16 майор Сергей Финодеев, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».
Фото: Пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru