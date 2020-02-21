Мобильное приложение «ВСК Страхование» получило обновление

В мобильном приложении «ВСК страхование» появилась новая функция распознавания документов, удостоверяющих личность. Дополнительный сервис сокращает время ввода информации о страхователе и водителях при заполнении профиля в личном кабинете и оформлении новых полисов каско.
Чтобы сканировать документ, на него нужно навести камеру мобильного телефона. Все нужные сведения будут распознаны и внесены в поля формы приложения «ВСК страхование» в автоматическом режиме. Идентификационная информация сохраняется в личном профиле пользователя. Это необходимо для удобства клиентов, информирует Newsnn.ru.
Новая версия мобильного приложения «ВСК страхование» с возможностью распознавания данных паспорта гражданина Российской Федерации и водительских прав доступная для смартфонов на платформах iOS и Android.
«Мы не остановимся на достигнутом и продолжим совершенствовать наши дистанционные сервисы. Для большего удобства пользователей наше приложение дополнено новым функционалом. Последний заметно облегчит ввод информации и сократит затраченное пользователем на это время», – заявила заместитель руководителя, глава блока развития бизнеса страхового дома ВСК Ольга Сорокина.
Мобильное приложение «ВСК страхование» - единственный отечественный дистанционный сервис, который попал в финал международного конкурса The Digital Insurer. Новый сервис удостоился премии «Время инноваций–2018» в номинации «Сервисное решение года».