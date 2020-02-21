«Новые известия»: система защиты детей в России не работает

В течение нескольких десятков лет велся поиск национальной идеи для России. В 2016 году стало известно, что это патриотизм. При этом, за четыре года доходы населения не выросли, дороги не были отремонтированы, качественная медицина не была создана, былая слава образования не вернулась, а суды не стали честными и непредвзятыми.

Новая жизнь была отложена. При этом, чиновники решили, что раз уровень жизни граждан страны не вырос, то его можно написать. Это проявилось в майских указах президента. В них указаны конкретные показатели и цифры, которые должны быть достигнуты. В итоге доверие граждан к власти снизилось.

Доверие граждан к власти Фото: "Новые Известия"

Почему не работает система защиты детей в России? Уменьшение случаев лишения родительских прав, при этом большая часть — за уклонение от исполнения обязанностей и злостную неуплату алиментов. Семьи становятся более крепкими, а потому можно рассчитывать на улучшение демографических показателей.

По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, с 2011 по 2015 годы число людей, которых лишили родительских прав, снизилось на 34% с 50 тысяч до 33,4 тысяч человек. Однако, Росстат провел собственные исследования, которые показали, что к 2018 году количество лишенных прав родителей снизилось до 28 676 человек.

За 2019 год информация пока не предоставляется, так как реестр только начали формировать. При этом, по данным представителя Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислава Колесника, количество преступлений в отношении детей выросло за четыре года на 92%.

Почему в России возникает такая ситуация, а также не выстроена система защиты детей, рассказали эксперты.

Они схожи в одном — сегодняшняя система защиты детей неэффективна и ей требуется внесение доработок.

Председатель правления региональной общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер говорит, что государство должно поддерживать семьи вместо того, чтобы разрушать их и забирать детей. Кроме того, органы не должны оставлять без внимания сложные и опасные ситуации. Другими словами, должен быть серьезный контроль, а также помощь от социальных работников, например, в устройстве на работу, ремонте и так далее.

Юрист Екатерина Гордон считает, что проблемы есть с усыновлением и с лишением родительских прав. По ее мнению, есть негласная установка, что родительских прав можно лишать только в крайних случаях. Так, родитель должен быть наркоманом или алкоголиком, стоящим на учете, либо зафиксированы случаи серьезных увечий.

Мы прекрасно знаем, как у нас обстоят дела с насилием в стране: статья о побоях декриминализована. Просто за то, что родитель систематически избивает ребёнка без причинения тяжёлых или средней тяжести увечий, родителя нельзя привлечь к уголовной ответственности, говорит юрист Екатерина Гордон.

Борис Альтшулер считает, что государство слишком сурово относится к родителям и причиной этому является несовершенство законов. По его словам, «карательный подход» заложен в Семейном кодексе. 51 статья рассказывает о лишениях и ограничениях, а об устройстве детей, оставшихся без родителей — только девять. При этом, в законодательстве отсутствуют основания для оказания семье помощи.

В 2013 году в статье 65 СК РФ появилась часть четвертая, которая как раз направлена на то, что родители могут получить помощь, если не справляются с ребенком. Однако, она неэффективна.

Работа органов опеки Екатерина Гордон видит проблему в работе органах опеки и их сотрудников в формализме. Она считает, что сложно найти человека, который будет озадачен судьбой ребенка. Часто поведение их неоднозначное. Они поддерживают родителей, когда для этого нет оснований и наоборот. Много случаев, когда учителя жалуются, что дети приходят избитыми, но никаких проверок не проводится. Кроме того, в судах они участвуют формально.

В результате ребёнка или калечат, или убивают. Зачастую органы опеки формально принимают участие в судах. Я думаю, что лишение родительских прав затруднено ради улучшения общегосударственной статистики, говорит юрист Екатерина Гордон.

Также она утверждает, что бывали случаи, когда опека не давала усыновить ребенка или судилась с бабушками, которые хотят забрать ребенка, пользуясь своими полномочиями.

Органы опеки не всегда могут справиться со своими обязанностями. Статистика Росстата говорит о том, что в 2018 году из 2506 органов, у 454 работал всего один сотрудник, а в пяти не было ни одного.

Эксперты сходятся во мнении, что на безопасность детей влияет коррупция.

Борис Альтшулер придерживается мнения, что механизм «патронатного воспитания» позволял бы всем детям находиться в семье. Он предполагает оказание поддержки. Против него выступила депутат Екатерина Лахова. Однако закон все равно был принят и его поддержали оба президента — Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Однако в 2008 году был проведен закон об опеке и попечительстве, который аннулировал патронатное воспитание и тысячи детей остались в учреждениях. По мнению Альтшулера, причиной является коррупционная система, которая в то время оказалась под угрозой.

Екатерина Гордон уверена, что на усыновлении детей часто встречаются спекуляции и попыки заработать. Кроме того, органы опеки ничего не предпринимают, если знают, что ребенок окажется в неблагополучной семье.

Материнский капитал — залог стабильности С целью повышения рождаемости был введен материнский капитал. Чтобы увеличить показатели еще больше, его решили давать даже за первого ребенка. Финансовая стабильность сказывается на рождаемости в России. Это прослеживается с 1990 года.

Однако, независимый эксперт-демограф Алексей Ракша утверждает, что превышение рождаемости наблюдается за счет вторых и последующих детей. Рождаемость первенцев в России на данный момент самая высокая, а вот последующих детей уже ниже. От большинства развитых стран Россия отстает в плане вторых детей.

По его мнению, чтобы остановить естественную убыль населения, необходимо обращать внимание именно на рождение вторых и последующих детей, так как женщин в возрасте 31-36 лет, когда рожают в основном вторых детей, вдвое больше, чем 20-25 лет, когда появляются первенцы. К тому же финансовые меры дают больше отклика как раз при рождении вторых и последующих детей.

По расчетам Ракша, если ввести на третьего ребенка материнский капитал в размере одного миллиона рублей, то за 10 лет рождаемость таких детей составит около 1,5 миллионов и с годами прирост падать не будет. Что касается последних изменений, то ожидается прирост в 140-150 тысяч детей. При этом, затраты оказываются те же.

Что отразят в отчетах? Получается, что рождаемость не сильно вырастет, даже с расширенной программой маткапитала. Однако такая мера станет стимулом для выдачи ипотеки несмотря на высокую долговую нагрузку населения. По данным Минэкономразвития, каждый второй заемщик в 2019 году отдавал 50% дохода. А по информации агентства Fitch, 25% заемщиков отдавали 80%. Как оказалось, просроченная задолженность оказалась в 3,5 раза больше зарегистрированной. У судебных приставов находится дел на 2,66 триллионов рублей при официальных данных в 765 миллиардов рублей.