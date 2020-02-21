Тагильские пожарные получили награды от Главного управления МЧС
Сегодня, 10:38ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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По итогам деятельности пожарных подразделений за прошлый год тагильские пожарные признаны одними из самых лучших и отмечены наградами ГУ МЧС, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Лучшим отделом надзорной деятельности признан отдел по городу Нижнему Тагилу и ГГО. По числу спортивных достижений лучшими стала команда 1-го ПСО Екатеринбурга, тагильчане оказались на втором месте (команда 2-го ПСО), на третьем — 60-й отряд Екатеринбурга.
В спортивном сезоне-2019 спасатели соревновались в плавании, мини-футболе, легкой атлетике, пожарно-спасательном спорте, а также гиревом спорте и лыжных гонках. Соревнования проходили в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.
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