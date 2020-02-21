В Нижнем Тагиле женский патруль ГИБДД поздравил с 23 февраля мужчин-водителей
Сегодня, 18:41ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В преддверии праздника ГИБДД Нижнего Тагила провела акцию «Женский патруль», сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудницы ГИБДД останавливали мужчин за рулем для того, чтобы поздравить их с предстоящим праздником — Днем защитника Отечества. Девушки подарили водителям открытки с 23 февраля, а также пожелали безопасного пути и напомнили о правилах перевозки детей и соблюдении скоростного режима.
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