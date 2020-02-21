В Нижнем Тагиле женский патруль ГИБДД поздравил с 23 февраля мужчин-водителей

Сотрудницы ГИБДД останавливали мужчин за рулем для того, чтобы поздравить их с предстоящим праздником — Днем защитника Отечества. Девушки подарили водителям открытки с 23 февраля, а также пожелали безопасного пути и напомнили о правилах перевозки детей и соблюдении скоростного режима.