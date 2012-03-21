Сын одного из самых богатых людей мира сбил велосипедиста на SLR
21 марта 2012, 09:53ОбществоРОман БОТов
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Тор Батиста, 20-летний сын самого богатого жителя Бразилии Эйка Батисты, сбил велосипедиста на суперкаре Mercedes-Benz SLR McLaren. Как пишет Daily Mail, мужчина скончался на месте инцидента. Эйк Батиста, входящий в топ-10 самых богатых людей мира выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.
Он заявил, что расходы по похоронам берет на себя, а также заверил, что предоставит семье строителя всю необходимую помощь. «Произошел несчастный случай. Тор вел себя осторожно на дороге в тот момент», - уверен миллиардер. Авария произошла в 50 км от Рио-де-Жанейро. Т. Батиста сбил 30-летнего строителя, ехавшего на велосипеде. Мужчина от полученных ранений скончался на месте, сам Т. Батиста получил легкие травмы. Полиция допросила сына миллиардера, но задерживать не стала. Поданным правоохранительных органов, молодой человек был трезв.
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