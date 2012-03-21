Сын одного из самых богатых людей мира сбил велосипедиста на SLR

Он заявил, что расходы по похоронам берет на себя, а также заверил, что предоставит семье строителя всю необходимую помощь. «Произошел несчастный случай. Тор вел себя осторожно на дороге в тот момент», - уверен миллиардер. Авария произошла в 50 км от Рио-де-Жанейро. Т. Батиста сбил 30-летнего строителя, ехавшего на велосипеде. Мужчина от полученных ранений скончался на месте, сам Т. Батиста получил легкие травмы. Полиция допросила сына миллиардера, но задерживать не стала. Поданным правоохранительных органов, молодой человек был трезв.