На Урале появятся монобрендовые магазины. А тагильчане доверяют мультибрендовым центрам

По сути, этот вид магазинов рассчитан на «своего» потребителя, однако новый, более качественный подход к обслуживанию, сможет привлечь еще больше клиентов, полагают эксперты.

«Издавна» люди выбирают технику в мультибрендовых магазинах, которых в каждом городе предостаточно (Эльдорадо, М.Видео, Техносила, Корпорация Центр, Норд и др.). Однако обладая широким ассортиментом, они не всегда уделяют должного внимания конкретным обращениям, ссылаясь на фирму-производителя. Сейчас, с появлением монобрендового «дилера», всё в корне изменится. Повышенная ответственность и предоставление широкой линейки различных товаров – вот главный плюс монобрендовых магазинов.

Похоже, в успех монобрендовых магазинов верит Сигэо Судзуки, генеральный директор компании Panasonic Россия, который на днях открывает в столице Урала монобрендовый магазин. В рамках открытия бизнесмены обсудят стратегии развития монобрендовых сетей в России, механизмы и принципы взаимовыгодного сотрудничества глобальных корпораций и региона. Кстати, в России настоящих монобрендовых, или фирменных магазинов, не так уж и много. Все они представлены известнейшими компаниями, не сомневающимися в собственном успехе. Это LG, Lenovo, Lego, Sony и иные фирмы «на слуху».

«В последние два-три года все больше производителей стали обращаться к теме монобрендов. Видя этот тренд, мы приняли решение о развитии собственного проекта», - сказал Судзуки.

Кстати, городской портал TagilCity.ru обратился к пользователям с вопросом о том, каким магазинам они больше доверяют – мультибрендовым или монобрендовым. Как оказалось, 89% пойдут выбирать телевизор в центре с большим количеством брендов, а всего лишь 11% доверят свой выбор монобрендовому магазину. Скорее всего, это связано с неким ограничением в выборе, ведь русский человек любит выбирать из множества. Возможно, уральский потребитель в будущем всё же отметит все плюсы подобного сотрудничества.

Отправляясь в магазин, люди чаще забывают брать с собой пакеты под продукты или какие-либо вещи. Во многих магазинах продавцы сразу упаковывают проданный товар в фирменный пакет. Размещение логотипа на пакете позволяет делать дополнительную рекламу. Изготовлением таких пакетов занимаются многие организации, но для экономии вашего времени можно заказать пакеты с логотипом магазина или компании на сайте http://tolkopaket.ru/t-shirt/.