Названы рублевые цены нового Renault Clio RS

Хот-хэтч оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 лошадиных сил. Двигатель работает исключительно с шестиступенчатой коробкой передач EDC с двумя сцеплениями. С места до ста километров в час «Клио» разгоняется за 6,7 секунды – на 0,2 секунды быстрее предшественника.

В режиме Race (всего у Clio три режима работы управляющей электроники – Race, Sport и Normal) разгон до «сотни» займет 6,5 секунды. Если задействовать функцию быстрого старта Launch Control, то ускорение до этой отметки займет всего шесть секунд.

В перечень оборудования Clio RS нового поколения входят дифференциал с электронным управлением на передней оси и система имитации звуков моторов других транспортных средств. Через мультимедийную систему R-Link можно выбрать звук двигателя мотоцикла или суперкара Nissan GT-R. Звук подстраивается под реальные обороты и транслируется в салон через штатные динамики.

«Незаряженная» версия Renault Clio последнего поколения в России не продается.

В России конкурентами Clio RS будут Opel Corsa OPC (от 945 тысяч рублей) и MINI Cooper S (от 1 миллиона 120 тысяч рублей). Кроме того, за схожую сумму можно купить «заряженный» хэтчбек гольф-класса. Например, 280-сильная трехдверка Opel Astra OPC обойдется в 1 миллион 165 тысяч рублей.