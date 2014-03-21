В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте ДТП и коммунальная авария: водители, внимание! (ВИДЕО)
21 марта 2014, 09:35Общество
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Только что стало известно, что в Нижнем Тагиле на участке Уральского проспекта, что около частного сектора, случилась коммунальная авария. Сейчас там, по словам пользователей, очень много воды прямо на проезжей части.
По каким именно причинам произошла авария, станет известно позже, однако, уже сейчас, кажется, она стала причиной двух дорожно-транспортных происшествий. Получилось, что на и без того проблемном участке теперь еще и автомобили перегородили дорожную «артерию».
Таким образом, сейчас всем водителям будет крайне затруднительно выехать со Старой Гальянки. Сейчас там образовалась пробка. Путь из центра города в сторону ГГМ также затруднен. Остается надеяться, что этот вопрос в скором времени разрешится. Удачного пути!
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