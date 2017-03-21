Мара Багдасарян может лишиться водительских прав из-за эпилепсии

Злостная неплательщица многочисленных штрафов за нарушение ПДД, скандально известная уличная автогонщица, уроженка Нижнего Тагила Мара Багдасарян может лишиться прав: у нее обнаружена эпилепсия, об этом сообщает ТАСС .

Напомним, Мара Багдасарян проходит обвиняемой по 72 административным делам, касающимся нарушений ПДД. Ранее ее адвокаты заявляли, что девушка может быть освобождена от обязательных работ в связи с наличием у нее ряда заболеваний. Позднее состоялась прокурорская проверка, связанная с медицинским обследованием Мары. Были обнаружены медицинские противопоказания, не допускающие предоставление Багдасарян права управлять автомобилем.