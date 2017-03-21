При выборе пластинчатого теплообменного оборудования необходимо обращать внимание на массу факторов. Одним из которых является производитель. Это напрямую влияет на время изготовления, доставки, качество и материал пластин и уплотнений. И самое главное - на окончательную цену.

«Комплексное снабжение» осуществляет поставки пластинчатых теплообменников на территории России и Казахстана. Компания сотрудничает с наиболее известными производителями не только в России, но и в мире. Помимо прочего, налажено производство собственной линии теплообменных аппаратов для нужд промышленных и бытовых инженерных систем.

Российские производители пластинчатых теплообменников:

1. Этра

Пластинчатые теплообменники Этра разработаны для применения преимущественно в жилищно-коммунальном хозяйстве. Фирма ориентируется на увеличение КПД своего оборудования в системах теплоснабжения, водоснабжения и отопления. Основой сотрудничества с клиентами является: устойчивая и долгосрочная эксплуатация реализуемого оборудования, создание позитивной атмосферы с клиентами, высококвалифицированные кадры, способные решать сложные задачи и разрабатывать новые виды теплообменников.

2. Теплотекс АПВ

Теплотекс взял за основу оборудование корпорации APV (Дания). На базе российского производства создана линейка пластинчатых теплообменников APV. Главными задачами устройств названного поставщика являются: снижение затрат времени на монтаж и сервис, долговечность использования, увеличение отдачи производства клиентов, оптимизация бюджета за счет энергоэффективности оборудования.

3. РоСвеп