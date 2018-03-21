Физлица и организации России будут нести ответственность за приглашенных иностранцев

Реализация продуманной и взвешенной миграционной политики является залогом успешного привлечения в экономику России новых инвестиций, технологий и высококвалифицированных кадров. С подобной позицией выступил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Николаевич Катырин. Одной из главных проблем в сфере миграционной политики, по его мнению, является несистемность действующего законодательства и обилие различных нормативных правовых актов.

Например, один из основных актов в сфере миграции – Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» – уже много раз подвергался изменениям. Причем неоднократно вносились поправки в уже принятые поправки к этому закону, и разобраться в сложившейся правовой конструкции непросто даже юристам отметил Катырин.

Также проблемы создаёт процедура миграционного учёта. К ним можно отнести задержи при внесении сведений о миграционном учете в базу данных и отсутствие уведомлении о постановке на учёт через почтовые отделения связи.

Миграционные вопросы требуют комплексного подхода. Конечно, одним из главных приоритетов должен быть вопрос национальной безопасности. Здесь двух мнений быть не может. Но при этом, нужно смотреть на проблему со всех сторон. Если есть возможность, необходимо находить такой баланс интересов, который позволит решать вопросы безопасности не в ущерб, а в совокупности с вопросами международного сотрудничества, привлечения инвестиций и развития деловых связей рассказал президент ТПП.

В конце декабря 2017 года в Госдуму РФ были внесены два законопроекта, которые предлагают установить обязанность лиц, приглашающих иностранцев, принимать меры по соблюдению иностранными гражданами заявленной цели въезда и сроков их пребывания в Российской Федерации, а также ввести административную ответственность лиц за невыполнение данной обязанности. В частности, для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от четырехсот тысяч до полумиллиона рублей за каждый случай. По мнению Торгово-промышленной палаты, последствия предлагаемых изменений не до конца просчитаны.

Принятием законопроектов в существующем виде мы демотивируем российские организации приглашать своих зарубежных партнеров. Особенно, тех, кто приглашает много иностранцев. Несомненно, от принятия подобных законов пострадает наша туристическая индустрия считает Катырин.

По мнению президента ТПП, попытка решения проблемы сокращения иностранцев-нарушителей путём введения больших штрафов и сведения до минимума приглашений выдаваемых гражданам других стран, является не самым лучшим выходом при существующем уровне глобализации.