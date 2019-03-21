Экс-супруга Грудинина просит у полиции защиты из-за раздела имущества

Тревога Грудининой возникла из-за несогласия бывшего мужа принять ее требования о разделе имущества, оцениваемого ею в размере более пяти миллиардов рублей. Кроме того, она подчеркнула влиятельность ее экс-супруга в бизнес-секторе, где он располагает внушительными финансовыми возможностями и административным ресурсом. Таким образом, она опасается за свою жизнь и здоровье, сообщает издание "Интерфакс".

Отмечается, что директор "Совхоза им. Ленина", кандидат на выборах президента 2018 года от КПРФ Грудинин и его супруга Ирина развелись летом 2018 года после 37 лет брака.

В сентябре Видновский городской суд Подмосковья, в ходе процесса о разделе имущества между Грудининым и его бывшей женой, арестовал акции "Совхоза им. Ленина", владельцем которого является Грудинин. Затем, подмосковный суд передал это дело на рассмотрение в Никулинский суд столицы по месту постоянной регистрации Грудинина.